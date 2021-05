Multato e chiuso per un giorno per aver aperto una tenda

Di Omar Domingo Manganelli

Romualdo Rizzuti, ristoratore originario di Licusati (frazione del Comune di Camerota) è stato multato nel suo ristorante “Le follie di Romualdo” a Firenze per 400 euro e gli è stato imposto inoltre un giorno di chiusura. Motivo? L’aver tirato una tenda nella corte del suo ristorante per proteggere i clienti dalla pioggia. Il fatto ha generato stupore e sdegno, tanto che il ristoratore cilentano è intervenuto nel corso del programma “Mattino Cinque”. Dunque la “colpa” dell’imprenditore è stata quella di aver protetto dalla pioggia, con una tenda, i clienti seduti nella corte interna. Romualdo ha così commentato: “Sono stato denunciato da un cliente che ha chiamato le forze dell’ordine”. “Mi dispiaceva – ha spiegato il ristoratore – mandarli via a metà cena”. Così per cercare di trovare una soluzione ha offerto loro un tavolo davanti alla porta finestra spalancata della sua veranda giardino. Anche perché – aggiunge – “non avevo più posto in veranda, per via delle distanze di sicurezza non potevo certo aggiungere un tavolo”. Per fortuna la veranda, nonostante la pioggia, è rimasta agibile, visto che è coperta con una tenda. Tuttavia, secondo qualche cliente gli spazi offerti sarebbe stati troppo chiusi, senza possibilità di ricircolo d’aria. E a poco servono le spiegazioni di Romualdo. Partita la segnalazione, davanti al locale sono arrivate tre macchine delle forze dell’ordine. Le telecamere del programma di Canale 5 hanno mostrato le immagini del ristorante di Romualdo e fatto vedere anche la corte interna del locale una volta tirata la tenda. “La parte laterale è aperta e il circolo d’aria c’è. Le forze dell’ordine, – ha concluso il ristoratore cilentano – mi hanno ridotto la chiusura del locale da quattro a un giorno solo”. 400 euro e un giorno di chiusura al titolare della pizzeria (che farà ricorso) e altre 6 sanzioni da 400 euro a chi aveva accettato di sedersi al tavolo davanti alla porta finestra. Fra i danni collaterali la cena saltata a tutti gli altri clienti. “In sedici mesi ho potuto aprire solo per sei mesi. Ho dieci dipendenti e sto facendo di tutto per andare avanti. Con questa multa è come se avessi lavorato gratis. E’ davvero tutto molto assurdo, una vera follia” ha aggiunto l’uomo alle telecamere del programma in onda su Canale 5.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia