Mrtusciello: Alle regionali i più bravi

di Erika Noschese

Mancano ancora pochissimi giorni alle Politiche e già si pensa alle elezioni regionali. Il commissario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello si dice certo della vittoria del centrodestra e, nel frattempo, non risparmia accuse: “Il gioco era mettere uno meglio di me, non peggio e così oggi avremmo un consigliere regionale. Oggi, questo, non accadrà più per due ragioni: con me alla guida del coordinamento regionale si gioca a chi è più bravo e migliore dell’altro, dunque faremo una lista per le regionali forte e radicata poi perché le elezioni regionali noi le vinceremo e mettiamo due consiglieri – ha detto Martusciello – Nel 2008 noi stravincemmo le elezioni Politiche e nel 2010 vincemmo alle regionali. È la stessa cosa; personalmente ho incontrato quattro consiglieri regionali della maggioranza di De Luca che vogliono spostarsi perché sono consapevoli della frana che sta arrivando. De Luca cercherà lo scontro con il governo e vedrete che addirittura avremo le elezioni regionali anticipate in Campania, sarà un divertimento fare la campagna elettorale nei confronti di un gruppo di potere che si è appropriato di ogni cosa in provincia di Salerno e la gestisce come fosse cosa propria”. Il forzista punta il dito anche contro il consigliere regionale Luca Cascone, candidato del Pd per il collegio uninominale del Cilento: “Vediamo se davvero questo signore che immagina di gestire i trasporti, la viabilità regionale avrà il consenso che immagina di avere così come la sanità, delegata ad un altro dei facente funzione di De Luca che ogni volta ci sono vicende che lo riguardano personalmente dal punto di vista giudiziario e della politica sanitaria – ha aggiunto – Ha abbandonato completamente queste zone, relegando questa sanità a serie B ma che merita una compensazione”. Tra gli argomenti attenzionati anche l’autonomia differenziata, con un immancabile attacco agli ex forzisti, in particolare Mara Carfagna e Mariastella Gelmini: “Non dimentichiamoci che chi ha proposto l’autonomia differenziata è la Gelmini, capitata nel Quarto Polo e che immagina un’Italia in cui ci sia, senza una precedente compensazione e senza che si dia al sud ciò che gli spetta, la possibilità di avere servizi diversi tra nord e sud; devono prima compensarci, darci quello che ci tocca e poi parlare di autonomia differenziata – ha aggiunto – La Gelmini è candidata con il Quarto Polo ed è quella che vorrebbe che il sud fosse schiavo del nord e noi dobbiamo dirlo a tutti quelli che fanno finta di fare i salernitani ma si vanno a prendere i collegi in Puglia e questa è la vera faccia, basta vedere il profilo Instagram di chi fa il ministro con i nostri voti, il nostro simbolo ed è candidato con il Quarto Polo: sono stati concessi finanziamenti in Puglia e oggi non si parla più della Campania. Questo non può più accadere, ci vuole serietà; noi siamo sempre dalla stessa parte, io sono in Forza Italia dal ‘94 e sono orgoglioso di esserlo”.

