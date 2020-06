Movida sicura, controlli e sanzioni. la soddisfazione del sindaco Napoli

Controlli a raffica al centro di Salerno nel fine settimana. Sanzioni e ordinanze di chiusura, arriva il plauso del sindaco Napoli. “Esprimo apprezzamento per la positiva operazione di controllo della Movida alla quale, congiuntamente alle altre forze dell’ordine, la Polizia Municipale di Salerno ha dato un determinante contributo. Un programma di controllo sistematico della Movida è stato più volte da me sollecitato per garantire l’ordinato svolgimento di un’importante attività economica e ricreativa che non può esser inficiata da comportamenti irresponsabili da parte di gestori ed avventori. Bene dunque i controlli sui locali con punizioni severe per i contravventori e per metter in condizione di non nuocere chi voglia rovinare lo svago collettivo con spaccio e/o consumo di droga ed abuso di alcool. Continueremo, d’intesa con Prefetto, Questore ed altri vertici istituzionali, su questa strada specialmente per tutelare in questa fase delicatissima il bene primario della salute personale e collettiva. Per intanto grazie agli operatori in strada per la loro dedizione e tenacia”.

