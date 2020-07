Movida, controlli a tappeto: 36enne ucraina denunciata dopo rissa

L’attività di controllo, alle persone ed ai locali pubblici, assicurata dagli operatori delle Forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale e dai militari dell’Esercito Italiano, secondo la pianificazione predisposta, con ordinanza del Questore, delle zone del centro cittadino, interessate al fenomeno della “Movida”, ha consentito di proseguire, in attuazione delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’azione di vigilanza finalizzata alla prevenzione di ogni forma di illegalità, anche nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali per evitare la diffusione del contagio Covid-19. Particolare attenzione è stata dedicata, nella serata di venerdì, al Quartiere Torrione, caratterizzate da una forte concentrazione di giovani, per la presenza di tanti locali, bar e pub. Nel corso di tale attività di controllo, la Divisione Pas, unitamente alla Squadra Mobile, ha provveduto a sanzionare il titolare di una sala scommesse di Torrione elevando 2 verbali amministrativi per violazione della normativa Covid. Inoltre, in via Pietro del Pezzo, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini di una lite tra ragazze, poliziotti della Squadra Volante, prontamente intervenuti sul posto, hanno proceduto al controllo di una cittadina ucraina di anni 36, irregolare sul territorio nazionale, sprovvista di documenti, senza requisiti per poter aderire alla sanatoria in corso. Al termine degli accertamenti, la straniera è stata deferita alla competente A.G. per immigrazione clandestina e consequenzialmente munita dell’Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni. Nel dettaglio, sono state identificate nr. 68 persone e controllati 21 veicoli, di cui 6 ciclomotori. Gli agenti della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, nella circostanza, hanno elevato 7 verbali al Cds a carico dei proprietari di autovetture e motoveicoli. Nella serata di sabato particolare attenzione è stata dedicata alle zone del centro storico e del lungomare caratterizzate da una maggiore concentrazione di giovani, per la presenza di tanti locali, bar e pub. E’ proseguita l’attività di controllo per la regolarità della vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti orari di somministrazione, con l’effettuazione di mirati accertamenti amministrativi nei confronti di 18 locali del centro, nonché di esercizi ove si svolgono giochi scommesse, anche al fine di prevenire eventuali assembramenti e forme di abuso o intemperanza a tutela dei cittadini. Personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha sanzionato un cittadino straniero poiché all’interno di un esercizio commerciale del centro storico, effettuava la vendita con asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22. Nel corso di tale attività sono state identificate 75 persone e controllati 31 veicoli.

