Morte Matteo Leone, il papà Emilio dal carrellista

Due vite spezzate unite da un tragico destino. Mentre la città di Salerno oggi saluterà per l’ultima volta Matteo Leone, il giovane tifoso granata e portatore deceduto al porto per un tragico incidente, suo padre, Emilio, stamattina si sarebbero recato a casa dell’uomo che, alla guida del carrello, ha investito il 34enne salernitano. Una parola di conforto, un gesto di grande amore che ha colpito tutto il centro storico. La notizia è stata diffusa proprio in queste ore. Intanto, oggi alle 15, presso il Duomo di Salerno, l’ultimo saluto a Matteo.

