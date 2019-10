Morte Antonio Apicella: il cordoglio del Sindaco di Salerno

“Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte del carissimo Antonio Apicella. Tonino è stato un apprezzato amministratore e dirigente politico, più volte Assessore del Comune di Salerno ed impegnato militante socialista. Un uomo leale, competente ed appassionato, che ha dedicato grandi energie alla nostra comunità. Ci stringiamo ai familiari ed amici in questo momento di grande dolore, rinnovando la nostra gratitudine per il tanto di buono che il nostro amico Tonino ha fatto per la nostra amata Salerno”. E’ quanto dice in una nota il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

