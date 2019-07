Montera presidente emerito dell’Ordine degli avvocati

di Pina Ferro

Silverio Sica è ufficialmente il neo presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno. La designazione è avvenuta ieri mattina nel corso del primo consiglio dell’ordine eletto meno di due settimane fa. Durante l’assise sono state assegnate le c a ri che :pre s idente: Silverio Sica, segretario: Valerio Iorio, vicepresidente: Cecchino Cacciatore, tesoriera: Brunella De Maio. Nel corso dell consiglio di ieri mattina, su proposta del presidente Sica, il presidente uscente Americo Montera è stato designato presidente emerito (con voto favorevole di 18 consiglieri su 20 presenti). Il presidente uscente si è detto pienamente soddisfatto della nomina che ha ricevuto in maniera inaspettata. Ora comincia il lavoro per il consiglio dell’ordine. Questo mese di agosto sarà utilizzato dal presdente e dai consiglieri per affrontare le prime questioni e per prendere “confidenza” con il nuovo incarico che sono chiamati a svolgere. Si tratterà di un periodo di transizione in attesa della ripresa post estiva quando,l’intero consiglio dovrà affrontare il trasferimento degli altri uffici del Tribunale di Salerno con l’apertura delle altre strutture in fase di completamento. Sono al vaglio anche numerose iniziative e proposte giunte ai neo consiglieri. Iniziative che dovrebbero essere approntate nei prossimi mesi. Contestualmente si stanno esaminamdo anche alcuni disagi vissuti dagli avvocati nell’espletamento quotidiano della p r o f e s s i o n e presso il palazzo di Giustizia salernitano. Tante le cose dafare e da affrontare a cominciare dal prossimo autunno.

