Montena trasformata in discarica a cielo aperto- FOTO

di Erika Noschese

Giovi Montena trasformata in una discarica a cielo aperto. A denunciarlo, a mezzo social, un residente della zona Francesco. Da tempo, in effetti, zone periferiche della città di Salerno quali Montena, Montestella, Ostaglio, solo per citarne alcune, versano in uno stato di profondo degrado e abbandono. «E’ una vergogna senza fine – dice il salernitano rammaricato – Per quanto ancora vogliamo continuare ad essere autori , testimoni, complici e vittime di questo scempio? Giovi, alza la testa, Montena ha dato pane e lavoro a generazioni di giovesi». Del resto, non è la prima volta che viene denunciato, anche dagli stessi residenti della zona, il cumulo di spazzatura che ignoti lasciano su quel tratto di strada, così come nella zona del Montestella o in altre aree periferiche, pur trattandosi – nella maggior parte dei casi – di rifiuti ingombranti che andrebbero smaltiti all’isola ecologica. Ma non è tutto. I rioni collinari, spesso, sembrano essere dimenticati dalle istituzioni. Tra le altre problematiche più volte segnalate anche le condizioni del tratto di strada che conduce a Montena che è totalmente dissestato nonostante i numerosi solleciti per i lavori di ripristino del manto stradale, più volte annunciato e mai fatto, per un conflitto di competenza tra ente comunale e provinciale. Di fatti, in alcuni tratti la competenza sarebbe della Provincia che, ad oggi, nulla ha fatto per porvi rimedio. Problemi anche sul fronte della sicurezza: l’illuminazione pubblica è totalmente assente così come le telecamere di videosorveglianza più volte richieste dai residenti, a causa dei numerosi furti che si stanno verificando ormai da diversi mesi, tanto da costringere i cittadini ad organizzarsi per perlustrare il territorio.

Foto: Francesco Vicinanza

