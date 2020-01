Montecorvino Rovella, tra le cialde del caffè nascondeva cocaina

di Pina Ferro

Aveva occultato tra le cialde del caffè della cocaina. In manette è finito Mario Manzo di Montecorvino Rovella, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ammanettato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia a seguito di uno specifico controllo a cui ha fatto seguito una perquisizione domiciliare. I militari della benemerita nel controllare l’abitazione e gli oggetti contenuti nella stessa hanno rinvenuto ben 20 grammi di cocaina ben occultati tra le cialde de l caffè che l’uomo aveva in cucina. Sempre presso l’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 1000 euro. Al termine dell’espletamento delle formalità di rito Mario Manzo è stato ammanettato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella giornata di oggi dovrebbe esserci la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia