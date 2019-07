Monsignor Bellandi fa tappa alla sagra Lagane e Ceci – IL VIDEO

di Andrea Pellegrino

Detto fatto. Monsignor Andrea Bellandi esce dalle sagrestie e fa tappa anche alla sagra “Lagane e ceci” di Rufoli. Sorpresa del neo arcivescovo di Salerno che ieri sera ha voluto portare il suo saluto alle tante persone presenti a Rufoli in occasione della 29esima edizione dell’ormai tradizionale e rinomata sagra. Naturalmente monsignor Bellandi ha voluto poi assaggiare il piatto forte della serata restando in compagnia della gente. “E’ una occasione per condividere questo momento di gioia anche all’insegna della buona cucina”, ha detto monsignor Bellandi salutando gli organizzatori che, intanto, si preparano già alla prossima edizione, quella che festeggerà i trenta anni.

