Monsignor Bellandi: “E’ una grande sofferenza quella che viene inferta al popolo ucraino”

di Monica De Santis

Un saluto veloce, per far sentire ancora l’affetto e la vicinanza dei cattolici salernitani agli ucraini. Così monsignor Andrea Bellandi, ieri mattina intorno alle 11,20 si è recato presso la chiesa cristiano – greco – ucraina di Sant’Andrea, dove padre Ivan stava celebrando la Santa Messa della domenica. Il Vescovo di Salerno ha atteso qualche minuto all’ingresso della chiesa in attesa che la funzione stesse per terminare, prima di raggiungere l’altare e salutare i fedeli… “Le mie preghiere sono rivolte al Signore e a Maria affinché possano condurre i cuori delle persone a sentimenti di riconciliazione, di pace e di fraternità. – ha detto Bellandi ai presenti in chiesa – E’ una grande sofferenza quella che viene inferta alla vostra comunità, tutta la chiesa è con voi, nella preghiera e nella disponibilità di venire incontro alle necessità reali e di accoglienza, noi siamo pronti a condividere questa via Crucis con voi”. Bellandi, ha dunque parlato del periodo terribile che sta vivendo il popolo ucraino… “Ma ho la serena fiducia che il Signore e la Madonna ci accompagneranno sempre e non ci abbandoneranno mai. Speriamo in una soluzione quanto prima”. Poi parla dell’accoglienza ai profughi… “Abbiamo già iniziato ad accogliere delle persone o tramite famiglie o in istituti. Soprattutto a Fisciano dove c’è il convento delle suore, qui abbiamo già accolto diverse famiglie e continueremo a farlo e continueremo ad attrezzare anche altre strutture”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia