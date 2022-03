Monica Tafuri e la sua torrefazione

Di Andrea Orza

Saremo noi gli ultimi a ricordare il colpo aromatico che si prova quando si entra in una torrefazione? Quella confusione speziata di caffè, legno antico e liquirizia, ma anche l’entropia impercettibile e acrilica di carte di caramelle tirare a sorte? Le boutique delle meraviglie gourmet sono oggi a rischio d’estinzione. Quest’ultima causata dall’avversione per la tradizione festiva o al contrario procurata dal consumo inflazionato di dolciumi, elargiti alla massa sotto forma di merendine e bibite gassate e vendute all’ingrosso nei supermarket. I bambini ormai diventati anziani ricordano come i dolci un tempo, venissero concessi con moderazione. Questa abitudine non aveva solo una motivazione igienica e preventiva contro la contemporanea dipendenza da zucchero, ma anche un’espressione educativa, oggi perduta, in grado di insegnare la giusta misura ai bambini. Monica Tafuri, gestore di “Mariage” Elena Testa dal nome della madre, in via Nizza, 108 racconta con occhio critico e appassionato gli usi e i costumi dei coloniali oggi.

L’offerta dei prodotti di torrefazione è molto cambiata. Cosa desidera il pubblico oggi?

“Le ricerche di mercato suggeriscono un cambiamento della domanda. Mariage, ad esempio propone anche una selezione di oggetti d’arredamento, stoviglie d’alta qualità oltre ai prodotti di prima scelta tipici dei coloniali. Mentre un tempo si veniva al negozio per acquistare bijoux per la propria casa, oggi bisogna seguire i desideri di un cliente che vuole portare una coccola in regalo. La varietà proposta dalle aziende vuole molta cura nella selezione e molto spesso la scelta punta sul brand italiano di prestigio. È quello a fare la differenza!”

Quali sono i periodi in cui si lavora di più?

“Esistono ancora i clienti abitudinari che chiedono il “solito” ma la maggior parte ha cambiato la maniera di comprare. Da noi si viene per acquistare qualcosa di speciale e per celebrare un giorno di festa. Anche le bomboniere, che oggi rischiano di cadere nell’oblio dei costumi, sono in realtà cariche si significato. In ogni occasione, che sia un matrimonio o una festa di laurea o una cena con gli amici, la confezione di Mariage cercherà sempre di stupire il pubblico. Anche un cioccolatino se ben incartato, è in grado di mettere di buon umore. Le torrefazioni saranno sempre dei luoghi capaci di regalare sorprese imprevedibili.”

Come salvare il fascino di questi scrigni afrodisiaci quali sono le torrefazioni?

“Il consiglio che do ai miei colleghi così come a me stessa è quello di tenersi aggiornati sulle nuove tendenze. I giovani sanno passare al setaccio un prodotto di qualità da uno scadente. Bisogna sapersi confrontare con le novità pur mantenendo l’attenzione per la tradizione. Molte volte, ciò che sembra passato di moda ritorna in auge sotto mentite spoglie. Anche conoscere da vicino la realtà dei nostri fornitori aiuta a migliorare l’offerta e ci consente di educare il consumatore al gusto.”

