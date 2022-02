Miss Showgirl Italia Talent 2021, successo alla finalissima

Domenica si è svolta la finalissima nazionale di Miss Showgirl Italia Talent 2021, tutto in diretta web con le 17 ragazze del Veneto, Lombardia, Campania, Basilicata, Marche, Puglia. A vincere la diciassettenne Battipagliese Avagliano Denice che con la sua disciplina moda e ballo ha sbaragliato tutti. La 2° classificata Anna Bellosguardo di Montecorvino Rovella 16 anni Miss Showgirl Cinema, 3° classificata Alessia Coscia 14 Miss Showgirl Italia Jadea, 4° classificata dal Veneto Sofia Schizzarotto Miss Showgirl Italia Calzedonia, 5° classificata per il talen del canto la Basilicata von Eleonora Carlomagno, per la gara di fotogenia Enza Tramontano. Sono stati presenti in giuria il Maestro Mario Inverso, la Dott.sa Rosa Calabrese, il Maestro fotografo Enzo Trombetta, l’attore Tony Palma, l’imprenditore e organizzatore events Emilio Cicalese, Dott. Sonia Spaduzzi di Milano resp. Jadea. Il tutto trasmesso nelle norme anticovid. Il direttore del concorso vi invita per il prossimo tour 2022 con inizio nel mese di Aprile, per informazioni whatzapp 3791766721.

Nicola Della Calce

