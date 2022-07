Mirko Nastri: “Metteremo di nuovo i giovani al centro”

di Luca Capacchione

Mirko Nastri, 32 anni, eletto con 108 preferenze, è responsabile del giovanile di Avanti Battipaglia, gruppo politico di maggioranza.

Hai corso in coppia con Carola Rizzo, ottenendo quasi lo stesso numero di preferenze. È la dimostrazione di compattezza del gruppo Avanti?

Questa è una candidatura che parte da lontano. Ci lega una grande amicizia e abbiamo percorso insieme un grande cammino di condivisione di obiettivi e di pensiero politico. Con il nostro risultato (214 preferenze in due), abbiamo affermato grande compattezza. Non abbiamo guardato negli orticelli accanto e siamo felici di aver portato in forum due eletti.

La soddisfazione più grande è stata la doppia elezione o l’aver fatto campagna elettorale in gruppo?

Sarò sincero: entrambi. Abbiamo condiviso una bellissima esperienza e al contempo abbiamo fatto comprendere quanto sia presente Avanti Giovani a livello cittadino, dimostrando quanto sia una realtà vivace e alla quale guardare con interesse. Nel consiglio del Forum avremo un peso notevole, anche nella scelta del Presidente. Non escludo collaborazione con altri gruppi: la campagna elettorale è finita ed è arrivato il momento di darsi da fare.

Quale sarà il vostro primo impegno nel Forum?

Metteremo di nuovo i giovani al centro. Ci preoccuperemo di ascoltare tutti in modo attento, da subito anche nelle scuole a settembre. Le nostre prima proposte prevedono l’istituzione di una navetta che colleghi le periferie al centro cittadino nel fine settimana e offrire nuovo coinvolgimento culturale, senza dimenticare i temi della cura del verde e dell’offerta di spazi aperti per gli studenti. Dopo la pandemia i giovani devono ripartire.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia