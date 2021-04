Minuto di silenzio per ricordare il sindaco socialista

di Erika Noschese

Il Senato ha approvato la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. “Ne sono particolarmente lieto, era un atto necessario per sollecitare la sua liberazione. Anche Salerno ha fatto la sua parte – ha dichiarato il sindaco Napoli – Nei mesi scorsi, la nostra amministrazione comunale si era già attivata per conferirgli la cittadinanza onoraria. Zaki deve tornare libero, presto”. Nel frattempo, ieri, il consiglio comunale ha ricordato con un minuto di silenzio Vincenzo Giordano, il sindaco socialista, a 12 anni dalla sua scomparsa. A chiederlo è stato il capogruppo del Psi, Massimiliano Natella. “E’ stato un uomo di grande spessore”, ha invece ricordato il consigliere Ermanno Guerra nel suo intervento.

