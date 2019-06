Minori: rubano anziana, arrestati a Salenro

Ancora furti in apparatamento in Costiera Amalfitana. I ladri, ignoti, avrebbero agito in mattinata a Minori, approfittando dell’assenza del proprietario. In casa era rimasta sua moglie, allettata.

Con ogni probabilità i malviventi conoscevano le condizioni e le abitudini delle loro vittime. Al ritorno a casa, il marito, notando disordine, si è reso conto di essere stato derubato. Per lui non è rimasto altro che fare un approssimativo bilancio dei danni, confermando la mancanza di contanti, monili e preziosi per una prima stima in corso di accertamento.

Immediatamente allertati i Carabinieri della Stazione di Maiori che con i colleghi della Compagnia di Amalfi hanno effettuato tutti i rilievi del caso mettendosi da subito alla ricerca dei ladri sarebbero stati individuati e fermati a Salerno.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia