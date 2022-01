Mino Raiola ricoverato al San Raffaele di Milano Mino Raiola ricoverato al San Raffaele di Milano “Operazione programmata da tempo” dice il primario Roma, 12 gen. (askanews) – Mino Raiola è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese (nonché presidente del Genoa), conferma: “L’operazione era programmata da tempo”. Procuratore sportivo di calciatori come Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti e De Ligt, 54 anni, Raiola è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Emigrato in Olanda con la sua famiglia, è immediatamente entrato ne mondo del calcio lavorando nelle giovanili dell’Haarlem e diventando ora uno dei procuratori sportivi più potenti e carismatici al mondo.

