Mini-Universiadi, 80mila euro alla chiesa di Santa Margherita

di Erika Noschese

Cinquantamila euro per gli interventi di adeguamento strutturale e trentamila euro per la realizzazione delle attività, per un totale di 80mila euro. A tanto ammonta la cifra che il Comune di Salerno ha destinato, con la delibera di giunta 213, ha destinato alla parrocchia Santa Margherita di Salerno per la realizzazione del programma mini-Universiadi, una serie di eventi realizzati dalla cooperativa Saremo Alberi, nell’ambito dell’evento Universiadi 2019, la competizione multisport in programma dal 3 al 14 luglio in Campania. E se le Universiadi sono destinate agli atleti, le mini Universiadi sono dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni. La manifestazione prenderà ufficialmente il via il prossimo 24 giugno, alle 20.30, con la cerimonia di apertura con accensione del fuoco olimpico e spettacolo, per poi continuare dal 25 giugno al 12 luglio con varie attività e tornei per bambini. L’evento si concluderà il 14 luglio con le premiazioni. Lo scorso 11 giugno, il presidente della società campana Beni Culturali Scabec ha infatti comunicato all’amministrazione comunale la disponibilità a prevedere il coinvolgimento della parrocchia Santa Margherita per la realizzazione del programma mini-Universiadi. Il Comune, dal canto suo, ha finanziato l’evento con ben 80mila euro, di cui 50mila per interventi di adeguamento strutturale delle aree interessate dall’evento nonché di rifunzionalizzazione finalizzata alla migliore fruibilità e sicurezza delle zone destinate alle attività e 30mila per la realizzazione di attività di coinvolgimento e animazione presso gli spazi comunali e quelli della parrocchia, individuati nel programma. Intanto, da Palazzo di Città è già stato autorizzato un anticipo di 15mila euro in favore della parrocchia di Santa Margherita, nella zona orientale della città di Salerno, per la realizzazione delle iniziative collegate alle Mini- Universiadi mentre il saldo di ulteriori 15mila euro sarà erogato con determina dirigenziale a presentazione del previsto rendiconto.

