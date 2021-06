Minacciano ristoratore perchè li assumesse: 3 denunce

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Eboli, nella giornata di ieri, denunciato:C.G.di anni 42 originario di Napoli; A.G. di anni 21 originaria di Eboli; A.C.O. di anni 21 originario dalla Romania. I tre sono accusati di concorso in lesioni, minacce e danneggiamento. In particolare i predetti pretendevano di essere assunti dal titolare del Ristorante “Min Fucion Restaurant” di Eboli, Jacopo Hsiang originario di Firenze di anni 37. Al suo rifiuto i tre lo minacciavano e lo percuotevano anche con il calcio di una pistola danneggiando contestualmente la vetrina del locale previo lancio di sassi. Il G.C. Oltre ad essere stato denunciato per i reati suddetti è stato deferito per violazione degli obblighi imposti dalla Sorveglianza speciale di P.S. A cui era stato sottoposto.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia