Mimmo Ventura lascia la maggioranza e firma con Fratelli d’Italia

Il consigliere Mimmo Ventura dice addio alla maggioranza Napoli. Ieri sera, infatti, presso la sede provinciale ha firmato la sua candidatura al consiglio comunale di Salerno con Fratelli d’Italia. Ventura, dopo un periodo nel gruppo indipendenti, è ritornato tra i banchi della maggioranza ma, in questi giorni, i suoi piani sembrano essere falliti. Così, nuovi screzi con la maggioranza, prima dell’addio definitivo. “Ho deciso di continuare il mio percorso politico, sempre con la mia compagna di viaggio ”la dignità“ quella non la perderò mai – ha dichiarato Ventura – Non è superbia non è arroganza non è egocentrismo è rispetto di me stesso. Malgrado tutto e “ tuttii “andrò avanti come ho fatto dal 2006 quando la mia carriera politica è cominciata fra le strade del mio quartiere”. (e.n)

