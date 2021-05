Mimmo Burza nuovo Presidente dell’Ente Sbandieratori Cavensi

Si sono svolte sabato 15 e domenica 16 maggio le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Ente Sbandieratori Cavensi, all’esito delle quali, con il 93% delle preferenze, il socio Domenico (Mimmo) Burza è stato eletto nuovo Presidente dell’Ente, succedendo all’uscente Luca Senatore e divenendo l’ottavo Presidente dalla fondazione del gruppo. Rinnovati anche gli altri organi sociali elettivi. Il Consiglio Direttivo sarà composto dai soci Vincenzo Maiorino, Romualdo Piombo, Amelio Vitale, Daniela Carratù, Ernesto Senatore e Guido Sorrentino. Siederanno nel Collegio dei Sindaci i soci Marco Senatore, Giovanni Pisapia, Michele Lamberti, Giuseppe Sorrentino e Claudio Scermino, mentre faranno parte dell Collegio dei Probiviri i soci Michele Petrone, Antonio Della Rocca, Francesco Armenante, Carmine Coppola e Giuseppe Avagliano. I nuovi organi sociali si insedieranno ufficialmente il 18 maggio e resteranno in carica per il prossimo triennio, nel corso del quale, nel 2023, l’Ente Sbandieratori Cavensi celebrerà il cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

