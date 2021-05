Milanese: “Il Centrodestra è in fase interlocutoria”

di Erika Noschese

Potrebbe essere l’incontro di giovedì tra i vertici nazionali a permettere alla città di Salerno di avere, finalmente, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. A sostenerlo Guido Milanese, vice coordinatore regionale degli azzurri, dopo l’incontro tenutosi lunedì scorso e che si è concluso con un nulla di fatto. Dottor Milanese, lunedì sera l’incontro tra i vertici regionali della coalizione di centrodestra: la Lega punta su Dante Santoro mentre Forza Italia vorrebbe rimettere in partita Michele Tedesco… “Veramente è ancora un momento di interlocuzione. Ci sono ancora molte fughe in avanti ma la verità è che discutere oggi, in questo momento e con una situazione di dita incrociate e contrapposizioni, significa andare al massacro dei nomi e dei candidati che vengono fuori. In questo momento, bisogna un attimo restare tranquilli perché c’è la possibilità di trovare una quadra su qualche nome importante che sia unitario e non divisivo e su questo si sta discutendo. Si discute non tanto a livello locale perché, in questo caso, si parla di nomi che si auto propongono mentre, viceversa, sui tavoli regionali e nazionali, per una città importante come quella di Salerno, chiaramente bisogna ritrovare un equilibrio anche tra le forze di coalizione, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per far sì che alla fine ci sia uno scenario geograficamente uniforme ed equilibrato. È chiaro che se il candidato a Milano appartiene ad un certo partito del centrodestra, su Roma appartiene ad un altro e così via, fino ad arrivare a Salerno che entra nel gioco collegiale per trovare quella quadra di unicità del centrodestra anche su Salerno. In questo momento, i nomi che emergono sono tutti validissimi ma è chiaro che, alla fine, su questi nomi ci sarà il filtro della coalizione, a livello regionale e nazionale che daranno le giuste indicazioni. Credo che siamo alla vigilia di questi tempi per cui ben presto avremo la possibilità di poter discutere su nomi reali e non buttati in pasto così come sta accadendo ora perché un nome bruciato difficilmente è utilizzabile”…

