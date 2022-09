Milan: «Salernitana, la cantera del sud»

SALERNO – Mattinata importante quella di ieri per la Salernitana con la presentazione ufficiale del nuovo organigramma del settore giovanile granata. Presente l’Amministratore Delegato granata Maurizio Milan intervenuto presso la sede del “Gruppo Noviello” assieme al Responsabile Stefano Colantuono, al tecnico della Primavera Luca Fusco ed ai professori Fucci e Rubinacci: “Questa è una giornata molto importante per noi -ha esordito Milan- ricordo che qualche mese fa mi si chiedeva del progetto del settore giovanile e questa Proprietà ha subito dimostrato di essere molto pragmatica. Abbiamo individuato in Stefano Colantuono la figura giusta per il ruolo di Responsabile del settore giovanile granata. Stiamo costruendo un progetto che per noi è un vanto, un progetto educativo e di Academy che va oltre la parte sportiva”. Il discorso si è poi spostato sulle squadre: “Oggi presentiamo tutte le squadre del settore giovanile, dalla Primavera all’Under 11 e tre squadre femminili” ha proseguito Milan. “Vogliamo diventare una cantera del Sud Italia e per farlo dobbiamo creare un settore giovanile forte e un progetto di affiliazioni altrettanto forte. Abbiamo identificato in Filomeno Fimmanò la figura che seguirà le affiliazioni in tutto il panorama nazionale. Contiamo di coprire i più importanti territori del Sud Italia”. Milan ha poi spiegato la scelta di puntare su Colantuono: “Stefano Colantuono si è subito dimostrato un grande professionista, ci ha accompagnato per mano nella realizzazione di questo progetto in pochissime settimane” ha aggiunto l’A.D. granata. “Ha radunato a Salerno professionisti eccellenti e abbiamo avuto tante richieste che dimostrano l’attenzione, la serietà e la concretezza di un progetto partito mesi fa e che oggi sveliamo pubblicamente”. Milan ha quindi concluso parlando delle strutture che la società granata intende creare: “Il tema del Centro Sportivo lo affronteremo nelle prossime settimane, dobbiamo rendere agevoli gli allenamenti. Stiamo investendo già ingenti risorse sul settore giovanile. Questo è un progetto sportivo e di educazione, l’equilibrio sport-studio per noi è fondamentale. Vogliamo creare un club che si autoalimenti in futuro da talenti cresciuti nel nostro vivaio. Qui c’è un club che sarà attento a tutto tondo alla crescita dei ragazzi per portarli in prima squadra nei prossimi anni. C’è grande ambizione, servirà tempo ma lavoriamo con entusiasmo”.

