Milan: summit di mercato con Iervolino

SALERNO – A margine della festa del Centro Coordinamento Salernitana Clubs tenutosi nin un noto locale della zona Orientale di Salerno, l’amministratore delegato del club granata maurizio Milan ha fatto il opunto della situazione sui temi più caldi del momento, la campagna abbonamenti ed il mercato. Il braccio destro di Iervolino ha provato a tranquillizare i tifosi presenti, aprendo alla possibilità di una riduzione dei prezzi dei carnet ed annunciando un briefing di mercato che si svolgerà in giornata a Roma tra il direttore sportivo De Sanctis, appena rientrato da Londra, il presidente Iervolino e lo stesso Milan: «Vorrei confrontarmi con il popolo granata su tanti temi, dagli abbonamenti che hanno riscosso qualche mal di pancia, ad una campagna acquisti che sta partendo lentamente ma i diesel sono quelli più lenti ma anche i più sicuri. Morgan De Sanctis, il nsotro direttore sportivo, sta lavorando in maniera importante, rientrerà stasera da Londra e domani avremo modo di incontrarci a Roma e confrontarci assieme al presidente per mettere i tasselli a posto. Confidavamo di avere due o tre innesti prima della partenza, poi il mercato è stato atipico. Tutte, anche le grandi squadre, tranne il Monza, si stanno muovendo a rallentatore. Da parte nostra abbiamo messo un budget importante a supporto di De Sanctis, poi si possono anche sbloccare di minuto in minuto le trattative, ma Morgan ha sondato più di trenta calciatori e domani tireremo le somme. Con qualcuno le negoziazioni sono andati più avanti, con altri abbiamo capito la loro disponibilità e vedremo alla partenza. Giovedì, a proposito di voci strane, arriva mister Nicola e venerdì si inizia a lavorare». Sugli abbonamenti: «Non non ci aspettiamo una reazione critica o positiva ma abbiamo semplicemente cercato una reazione. La mia presenza qui con i tifosi sta a testimoniare che la società non vuole sottrarsi al confronto. Abbiamo capito le rimostranze, come già accaduto al Vestuti sulla Granata Card, e stiamo lavorando facendo le dovute riflessioni. Questo è il nostro popolo e vogliamo starci bene oltre che a lungo – ha aggiunto –. Abbiamo sempre detto che uno dei nostri intenti era aprire lo stadio alle famiglie ed abbiamo colto quello che ci è arrivato dai social e stiamo lavorando in attesa del confronto con il presidente che avremo come detto domani. Poi ci saranno certamente delle novità in merito, sia sulla campagna abbonamenti sia su una iniziativa, una manifestazione che si terrà a inizio campionato al Vestuti».

