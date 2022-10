Migranti: clandestini in Italia, a Salerno espulsi 4 pushe

Dopo un servizio di controllo sul lungomare Trieste, nel centro di Salerno, sono stati espulsi quattro cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale. Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, dopo le numerose segnalazioni di spaccio di droga in quell’area cittadina, ha intensificato i controlli. Gli agenti hanno fermato e controllato un gruppo di stranieri che si aggirava lungo i viali del lungomare con atteggiamento sospetto. Uno e’ stato trovato in possesso di dieci grammi di droga, tra hashish e marijuana, in parte nascosta nel cavo orale, per cui e’ stato denunciato. Poi, con l’ausilio di una unita’ cinofila antidroga, in una vicina aiuola, e’ stato ritrovato un portamonete, con altri sei grammi di hashish.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia