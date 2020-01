Michele Sarno: «Scenderemo in piazza soprattutto per i cittadini»

di Pina Ferro

Avvocati in pizza in primo luogo per i cittadini. La riforma della disciplina della prescrizione da un lato e le dichiarazioni del presidente della seconda sezione penale della Cassazione e membro del Csm, Piercamillo Davigo, dall’altro. L’avvocatura di Salerno, evidenzia il presidente emerito della Camera Penale salernitana, Michele Sarno, “scende in piazza soprattutto per i cittadini”. Il prossimo 28 gennaio i penalisti italiani e di conseguenza anche quelli salernitani incroceranno le braccia e si asterranno dalle udienza. Tutti si ritroveranno davanti al Parlamento. «La nostra – spiega l’avvocato Sarno – non è una battaglia di retroguardia per garantire privilegi all’avvocatura, ma per fare in modo che questo Paese rifletta su alcune questioni legate al mondo della giustizia che, oggettivamente, vengono trattate in modo improprio da coloro i quali hanno grosse responsabilità. Non si può continuare a pensare, in questa vulgata assurda, che l’avvocato è contiguo al suo cliente, che l’avvocato dovrebbe essere solidale rispetto a una sanzione pecuniaria». Il legale salernitano si dice convinto della necessità di “smetterla a chi la dice più grossa, altrimenti si alzerà qualcuno e chiederà come risolvere il problema di 4 milioni di innocenti, come emerso da un’inchiesta di Repubblica, che sono stati assolti e che hanno ricevuto un processo ingiustamente e che sono stati incarcerati ingiustamente. Per questi, nel nostro Paese , viene stabilita un’ingiusta detenzione. E tutti questi soldi li pagano i cittadini. Allora qualcuno dovrebbe poter dire che visto che i risarcimenti li pagano i cittadini, chi è responsabile versi questi soldi? Bisogna smetterla con la caccia alle streghe e, dal diritto delle vittime che va tutelato, bisogna iniziare a tutelare il diritto degli innocenti. Il diritto degli innocenti e’ lo stesso che vogliono le vittime, perchè queste ultime vogliono che venga accertata la verità e chi è realmente responsabile”. Da Salerno dovrebbe partire anche un’associazione nazionale apolitica e gratuita, alla quale potranno iscriversi tutti per sostenere le battaglie delle Camere Penali. Tra una quindicina di giorni, la nuova associazione, che molto probabilmente si chiamerà’La Verita”.

