Michele Sarno: “Salerno merita un mare pulito, accessibile a tutti”

Un mare pulito, accessibile a tutti. È l’augurio che il candidato sindaco, l’avvocato Michele Sarno rivolge ai cittadini salernitani, a pochi giorni dal Ferragosto. “In queste settimana, continuano ad arrivarci segnalazioni da parte dei tanti salernitani circa le condizioni del nostro mare – ha dichiarato il candidato sindaco, l’avvocato Sarno – Il ripascimento è fine a sé stesso, Salerno ha bisogno di un mare pulito, balneabile ma soprattutto accessibile a tutti”. Altra problematica sottolineata da Sarno, di fatti, è l’accessibilità delle spiagge: “Per le tante persone anziane e per i diversamente abili, raggiungere le nostre spiagge il più delle volte è utopia. Ricordo che, da ragazzino, la mia famiglia non aveva la possibilità di allontanarsi da Salerno, per le vacanze estive. Noi, ora, non possiamo permetterci ancora queste discriminazioni. Tutti hanno diritto al mare, soprattutto quelle famiglie che, per qualsiasi ragione, anche durante il periodo estivo, non possono lasciare la città di Salerno”.

