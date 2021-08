Michele Sarno riunisce la coalizione

Il centrodestra unito alla prossima tornata elettorale. Prima uscita pubblica, ieri sera, per la coalizione: il candidato sindaco Michele Sarno ha incontrato, a cena, in un locale di piazza Flavio Gioia. Presente i consigliere uscenti, Roberto Celano, Dante Santoro, Pietro Stasi, Mimmo Ventura; il coordinatore regionale della Lega, Attilio Pierro; il dirigente di Fratelli d’Italia Antonio Anastasio; il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore. Un incontro informale per bridare all’unità della coalizione ma anche e soprattutto per lavorare, fin da subito, al programma elettorale da presentare ai cittadini salernitani, in vista delle elezioni.

