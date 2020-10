Michele Sarno: “Mi candido a sindaco”

di Erika Noschese

E’ pronto a scendere in campo, candidato alla carica di sindaco, l’avvocato Michele Sarno, presidente Emerito della Camera Penale di Salerno, pronto ad avviare ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali della città di Salerno. L’avvocato Sarno, di fatti, già questa mattina presenterà ufficialmente la sua candidatura, alle ore 10, negli ampi spazi all’aperto, del Mood Garden Bar di via Papio (alle spalle della storica sede del Tribunale di Salerno sul corso V.Emanuele). Di fatti, l’avvocato penalista salernitano, già stamane annuncerà ai cittadini la sua volontà di candidarsi a sindaco del Comune di Salerno alle amministrative del 2021, presentando le sue proposte per la città capoluogo e il programma elettorale che intende portare avanti. Intanto, già nei mesi estivi la città di Salerno aveva il suo primo candidato alla carica di sindaco: si tratta del salernitano Maurizio Basso, esponente di spicco di “Movimentiamoci insieme”, la lista civica realizzata da Giovanni Cafaro, il salernitano trapiantato a Milano dove è candidato alla carica di primo cittadino. “La mia priorità è dare dignità e il lavoro ai disabili, a chi ha perso il lavoro per il Covid, ai disoccupati, a tutti i salernitani liberi professionisti, autonomi con partita Iva, commercianti e artigiani che non hanno riaperto la loro attività ed ai giovaniche spesso continuano ad andare via da Salerno in cerca di un posto di lavoro”, aveva dichiarato Basso presentando la sua candidatura, sottolineando anche la necessità di istituire tre nuovi Assessorati: Disabilità e barriere architettoniche, Sanzioni e lavoro per giovani disoccupati ed autonomi, Anziani servizi sociali parenti ed Rsa. Nel frattempo, continuano sul territorio gli incontri per la realizzazione di liste civiche pronte a soffiare la fascia tricolore a Vincenzo Napoli, pronto a ricandidarsi, come annunciato attraverso queste colonne.

