Michele Sarno “Disponibile al confronto con la Lega e Forza Italia”

Crede ancora in un sostegno da parte di Forza Italia e Lega ma procede spedito il suo percorso, verso la tanto attesa tornata elettorale. Il candidato sindaco Michele Sarno non sembra particolarmente preoccupato dalla fase di stallo che vive la coalizione di centrodestra, pronto – ancora una volta – ad aprire ai partiti, alle associazioni e a tutti coloro che vogliono impegnarsi in un progetto politico civico. Avvocato, lei ha criticato, in qualche modo, la scelta dell’amministrazione comunale di Salerno, di affidare ai privati le spiagge libere cittadine. Perché? “Il mio non è un attacco ma la fotografia di ciò che accade. Il mare è un beneficio di tutti, bisogna cercare di coniugare l’esigenza – ed è giusto che ci sia – imprenditoriale, commerciale, il rilancio dell’economia e dell’impresa con l’esigenza del cittadino. Ritengo che questo sia un modo illuminato di procedere ma purtroppo quest’amministrazione continua a dimostrare di non avere una visione complessiva, di andare avanti a tentoni, in maniera disorganica e disomogenea rispetto alle esigenze della nostra comunità. Ben vengano tutte le iniziative che valorizzano l’economia privata, gli investimenti e allo stesso modo vanno coniugate con le esigenze dei cittadini, che ci siano spazi di spiagge riservate ai non abbienti, a coloro i quali non possono permetterselo ed è fondamentale, è nel rispetto di un discorso sociale più che politico”.

