Michele Ragosta indicato come candidato a sindaco della città

di Erika Noschese

E’ tempo di trovare una quadra per le grandi coalizioni civiche pronte a scendere in campo in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma nella primavera 2021. Ad apprestarsi a dare ufficialmente il via alla campagna elettorale, a poco più di sei mesi dal voto, Davvero Ecologia e Diritti che sabato prossimo, affiancato dalle 4 liste civiche, presenterà alla città il candidato sindaco e il programma elettorale. Al momento è tutto ancora work in progress ma spunta il nome del fondatore del movimento, Michele Ragosta. Indiscrezione confermata anche dal leader di Davvero spiegando che il suo nome è stato fatto proprio dai membri della coalizione

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia