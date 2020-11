“Mia suocera morta in attesa del tampone”

di Pina Ferro

Ha atteso per una settimana che venisse sottoposto dall’Asl al tampone richiesto non appena gli sono comparsi i sintomi che potevano far pensare ad una positività. Nel frattempo anche la suocera, semi allettata, ha cominciato a stare male e nonostante le richieste di aiuto al 118 neppure lei è stata ospedalizzata. Le condizioni dell’anziana donna si sono aggravate lentamente e ieri mattina è stata trovata a letto priva di vita. La denuncia, carica di rabbia e dolore arriva da un infermiere in servizio al Ruggi e residente nella zona orientale di Salerno.

