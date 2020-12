“Mia madre, malata oncologica, contrae Coronavirus in ospedale e perde la vita”

di Erika Noschese

Malata oncologica si reca al pronto soccorso del Ruggi per una polmonite, si contagia e muore. Ancora un caso di malasanità, o forse negligenza, quella che giunge dall’azienda ospedaliera universitaria retta da Vincenzo D’Amato che, per l’ennesima volta, si ritrova a fare i conti con una mala gestio del Coronavirus. A denunciare quanto accaduto a sua madre è Vincenzo Donadio: la donna, lo scorso 3 dicembre, malata oncologica, si reca al pronto soccorso del Ruggi di Salerno perché ha una polmonite che non risponde alle cure

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia