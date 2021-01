«Mi piace vedere la vita da vari aspetti e questo mi spinge a fare tante cose»

di Sonia Angrisani

Attore teatrale, direttore artistico, docente di matematica, geologo, ex assessore alla cultura a Pagani, e scrittore. Una persone poliedrica Carmine De Pascale, che va fino in fondo in tutto quello che fa. Chi è Carmine De Pascale? “Carmine De Pascale è un curioso, ama frequentare vari settori, e branche che fanno parte della vita. Faccio teatro, per questi in tanti lo conoscono, si è laureato in Scienze Geologiche. Proprio perché mi piace vedere la vita da vari aspetti dall’aspetto scientifico all’aspetto umanistico e questo mi spinge a fare tante tante cose quando mi viene chiesto una breve biografia io dico sempre che la mattina faccio il professore per poter vivere, il pomeriggio faccio il geologo per non bruciare la mia laurea, e alla sera faccio il teatro per sentirmi vivo.

