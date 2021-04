Metropark, inaugurato il parcheggio

Un nuovo parcheggio per la città di Salerno. Nella giornata di ieri, infatti, il gruppo Ferrovie dello Stato ha inaugurato il Metropark, il parcheggio alla stazione di Salerno Irno. Realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), si trova in viale Unità d’Italia, in prossimità del lungomare e della Cittadella Giudiziaria, offrendo complessivi 65 posti auto, di cui due dedicati alle persone a ridotta mobilità. Dotato di controllo automatizzato e videosorvegliato degli accessi, assistenza ai clienti in tempo reale e predisposizione per futura ricarica di veicoli elettrici, il parcheggio rappresenta un tassello importante nel progetto di riqualificazione dell’area e di miglioramento dei servizi al cittadino. Aperto tutti i giorni 24 ore su 24 prevede una tariffa oraria di un euro e, per chi sceglierà l’abbonamento, il costo sarà di 50 euro mensili. Con la modalità kiss&ride, con permanenza inferiore a 15 minuti, la sosta è gratuita. Attraverso l’app Metropark, si può verificare in tempo reale la disponibilità del posto auto e presto si potranno prenotare e acquistare biglietti integrati (treno + posto auto) sul portale Trenitalia, mentre con l’app nugo sarà possibile prenotare e pagare la sosta. La realizzazione del nuovo parcheggio si inserisce fra gli obiettivi del Gruppo Fs Italiane che, attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale, mira al miglioramento della mobilità sostenibile con il trasferimento di quote di traffico dall’auto privata al trasporto collettivo e allo sviluppo di nuove forme di spostamento, tra cui quella condivisa ed elettrica.

