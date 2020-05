Mercati rionali, da domani in vendita solo generi alimentari

Mercati rionali aperti a metà. Dieci giorni fa fu rinviata l’apertura del settore alimentari a Salerno che era stata calendarizzata per lo scorso 11 maggio. a distanza di sette giorni, dunque, nulla è cambiato con tutti i mercatini rionali della Campania che da domani presenteranno solo banchi alimentari. Per quanto riguarda gli altri generi di consumo, in settimana è prevista una riunione con la Regione, in cui saranno disposte le linee guida per riaprire in sicurezza tutti i settori.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia