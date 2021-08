Memoli: Auguri a Polichetti, lavori per Sarno

“Esprimo la mia fiducia a Mario Polichetti per il lavoro che farà da Commissario cittadino dell’Udc. In tal senso mi sono espresso, quando il segretario nazionale Cesa ha chiesto il mio parere”. Parla così Salvatore Memoli, responsabile del movimento politico “Insieme per Salerno” e candidato al consiglio comunale di Salerno – in qualità di capolista – nell’omonima lista civica, in merito alla decisione dell’Udc di affidare il commissariamento cittadino del partito al segretario provinciale, dopo la decisione di Aniello Salzano di mettere in campo una lista civica a sostegno del sindaco uscente Vincenzo Napoli. “Sono sicuro che Polichetti costruirà, col mio aiuto se richiesto, una lista forte e competitiva per la vittoria del Centro destra e del candidato unico ed unitario avvocato Michele Sarno, recuperando tutto il tempo perduto – ha dichiarato Memoli – Il suo sostegno dovrà essere chiaro e forte. Noi ci uniremo a lui con voglia di vincere”. Memoli già diversi mesi fa ha annunciato pubblicamente la sua candidatura al consiglio comunale, accanto all’avvocato penalista Michele Sarno e le scorse settimane si è recato a Roma per incontrare i vertici nazionali dell’Udc. v.n

