Memoli: “Aniello Salzano ci ripensi, torni a militare nell’Udc”

“Aniello Salzano ci ripensi e torni nell’Udc perchè la sua storia parla per lui”. Un vero e proprio appello quello lanciato da Salvatore Memoli della civica Insieme per Salerno, dopo le parole pronunciate dal senatore Falanga, in merito all’arrivederci dell’ex sindaco di Salerno, in campo a sostegno del sindaco uscente Napoli. “L’Udc ha dichiarato il pieno sostegno al centrodestra e al segretario regionale Falanga – ha dichiarato Memoli – Mi associo alle sue dichiarazioni e spero sinceramente in un ripensamento di Aniello Salzano, a cui mi legano un’amicizia di tanti anni e la comune militanza nella Dc. Anni di solidarietà e di condivisione tra noi non possono essere annullati da piccoli scenari politici e visioni diverse, in parte comprensibili ma che non tengono conto che la squilla chiama tutti a buttare giù dalla torre il deluchismo. Salzano non ha niente in comune con De Luca. Lo aspetto in questa ora importante di Salerno. Conosco la sua generosità”.

