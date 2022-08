Melella: “Una piattaforma web per i commercianti della Città di Battipaglia”

di Luca Capacchione

Lockdown, concorrenza online e mancanza di programmazione pubblica sono i temi con cui i commercianti della Città di Battipaglia hanno a che fare quotidianamente. A denunciare le problematiche e a lavorare ad una soluzione soddisfacente e che consente la più rapida ed efficiente ripresa è Confesercenti Battipaglia che, con la guida della sua Presidente Patrizia Melella, traccia il solco del futuro del commercio di vicinato con l’apertura al mondo web.

Presidente, Confesercenti sta lavorando da mesi sul territorio per rispondere alle esigenze dei commercianti di Battipaglia. Avete annunciato una vostra piattaforma, ce ne parli.

Per noi il lockdown ha evidenziato il ritardo che i negozi di vicinato hanno nella gestione delle vendite rispetto al colosso Amazon. Una lotta impari che, oltre i centri commerciali, si è inserita nel percorso dei venditori di zona. La pandemia ci ha costretti ad accelerare i nostri lavori e, grazie ai rappresentanti di zona, abbiamo messo a punto una nuova piattaforma di vendita online che sarà presentata nella metà di settembre presso la Casa Comunale a Battipaglia. Il negozio di vicinato avrà la possibilità di essere online e di allargare la propria utenza e tutti potranno partecipare, anche il più piccolo venditore. Gli iscritti a Confesercenti non pagheranno, per gli altri ci sarà la possibilità di un periodo di prova di 6-8 mesi e poi la scelta se rimanere online o meno. Abbiamo stimato che questa piattaforma consentirà un risparmio medio a commerciante dai 3000 ai 5000 euro rispetto alla messa online e al mantenimento di un e-commerce autonomo. Diamo visibilità e possibilità a tutti i commercianti del nostro territorio.

A Battipaglia come è vissuto il post pandemia, alla luce dell’aumento di imposte, canoni e tariffe nonché del costo delle materie prime?

L’aumento delle tariffe per l’uso di suolo pubblico arriva in un momento drammatico. Veniamo fuori da due anni duri a causa della pandemia dove le attività sono state ferme. Oggi con il conflitto in corso ci ritroviamo invece un aumento dei costi delle materie prime e quindi delle utenze che è difficilmente gestibile. L’ennesima piaga che sta mettendo tutti in ginocchio, soprattutto i ristoratori, e non sappiamo quale sarà l’esito alla fine di tutto ciò. Molti sicuramente chiuderanno. Dobbiamo concertare con il Comune di Battipaglia affinché venga alleggerito il cuneo fiscale e questa sarà una nostra attività immediata subito dopo la pausa estiva. L’Amministrazione Francese-bis ha nominato Egidio Mirra come assessore al Commercio e, con l’organizzazione di eventi e iniziative, pare stiate collaborando bene.

Quali sono le sue sensazioni a quasi un anno dall’insediamento e quali saranno le vostre proposte?

Stiamo lavorando con l’assessore Mirra, nostro riferimento per materia in giunta, e ammetto che l’interlocuzione non manca. L’ente comune purtroppo negli anni non è stato abituato a programmare, per questo stiamo cercando di sensibilizzarlo al più presto sulle tematiche faticose che ogni giorno premono sui nostri associati. Confesercenti lavora costantemente e per tempo: il precedente è la programmazione natalizia, evento fondamentale per quanto concerne le attività commerciali. Il Natale deve essere organizzato in tempi utili e non possiamo lasciar spazio a perdite di tempo. Dobbiamo avere la forza di far crescere la nostra Città e lavorare con l’ente comune affinché non sia più fanalino di coda del comprensorio, ma si collochi almeno in una via di mezzo, con punta di freccia diretta verso l’eccellenza. I lockdown e la sospensione degli eventi sono per noi stati una grande perdita, ma la situazione sanitaria non poteva esigere intervento diverso. Gli interventi del Presidente De Luca sono stati necessari, anche se pesanti, ma non possiamo stare fermi a guardare. L’obbiettivo ora è ripartire nella consapevolezza della programmazione e del lavoro costante.

