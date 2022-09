Mazzocchi, magnifico esordire,

“E’ stato magnifico, ho sperato fino all’ultimo di poter entrare. Avevo una voglia incredibile di esordire e sono contento della vittoria. Quando si viene dal nulla, viene d’istinto piangere. Loro stanno festeggiando e non vedo l’ora di raggiungerli a casa. Ho fatto fatica ad intraprendere la strada del calcio, sono felice”. Così Pasquale Mazzocchi dopo la vittoria dell’Italia per 2-0 sull’Ungheria. “L’ambizione deve essere sempre alta e questo non è un punto d’arrivo. Questa maglia te la devi sempre meritare, la farò vedere ai miei figli in futuro. Ora torno a Salerno e penso al campionato”.

