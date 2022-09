Mazzocchi, è la notte del sogno azzurro

di Marco De Martino

SALERNO – E’ la notte di Pasquale Mazzocchi. Il sogno azzurro del laterale della Salernitana potrebbe diventare realtà questa sera, a San Siro, in occasione della super sfida Italia-Inghilterra. Una gara molto importante ai fini della classifica di Nations League e che è una sorta di rivincita della finalissima degli Europei di poco più di un anno fa a Wembley. Un match, quello tra azzurri ed inglesi, che non potrà mai essere banale e che potrebbe avere come uno dei protagonisti un calciatore della Salernitana. DUBBIO MODULO Il CT azzurro Roberto Mancini è indeciso se confermare il 4-3-3 che ha portato l’Italia a vincere gli Europei ma anche a fallire la qualificazione ai prossimo campionati del mondo in Qatar, oppure varare il 3-5-2, modulo che va per la maggiore in serie A e per questo più adattabile ai calciatori attualmente in organico. Uno di questi è proprio Pako Mazzocchi, il quale negli allenamenti sostenuti in questi giorni è stato provato sia a destra che a sinistra ma con maggiore continuità quando Mancini ha testato il 3-5-2. Se passasse quest’ultima ipotesi, Mazzocchi potrebbe giocare sulla corsia mancina, come accade in granata, con il napoletano Di Lorenzo dalla parte opposta. Una posizione, quella di quinto a sinistra, che era stata varata alla Salernitana da Davide Nicola a causa dell’emergenza infortuni e che invece si è rivelata un’arma in più sia per la squadra granata sia per lo stesso Mazzocchi, letteralmente esploso da quando gioca sulla corsia del suo piede debole. NUMERI SUPER Infatti il partenopeo, oltre ad aver messo a segno contro l’Empoli un eurogol, il primo in serie A, dopo una sgroppata irresistibile accompagnata da dribbling funambolici, è finito nelle primissime posizioni della speciale classifica, stilata al termine della prima fase del torneo di serie A, dei calciatori che hanno creato più occasioni per le rispettive squadre. Infatti Mazzocchi è tredicesimo con 12 occasioni da gol create, di cui 1 poi trasformata in gol dalla Salernitana (l’assist a Candreva per la rete dell’1-0 contro la Juve). Il terzino è davanti a gente del calibro di Lautaro Martinez, Politano e Theo Hernandez, tutti campioni che Mazzocchi spera di sfidare presto, oltre che con la maglia della Salernitana, anche con quella dell’Italia sulle spalle. Questa sera potrebbe arrivare la prima grande occasione per lui con Salerno che spera e che è già pronta a tifare tutta per Pako.

