Mazzarella e Cuomo insieme per lo spaccio nel carcere

di Pina Ferro

Piazze di spaccio all’interno della casa circondariale di Fuorni e nell’Agro nocertino sarnese, introduzione di telefoni cellulari nell’istituto penitenziario e aggressioni fisiche ai detenuti che non si piegavano alle richieste. E’ quanto scoperto in un’indagine diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno che ha portato, all’esecuzione, nelle province di Salerno, Napoli, Firenze e Cosenza, di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 47 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di due associazioni a delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Tra queste, 25 sono finite in carcere, 18 ai domiciliari e 4 hanno ottenuto l’obbligo di dimora. L’inchiesta è stata avviata alla fine del 2018.

