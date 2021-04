Matteo Zagaria: “Le spiagge salernitane devono essere un bene comune”

di Monica De Santis

Il gruppo Coraggio Salerno, prosegue la sua battagplia per riuscire ad ottenre un progeto di riqualificazione complessima del litorale. Soltanto pochi mesi fa, partiva l’opera di riqualificazione del litorale salernitano, un progetto attualmente ancora in corso. Il ripristino di spiagge pulite e sicure spinge – dico i rappresentanti di Coraggio Salerno – ad interrogarsi su quanto il territorio sia elemento condiviso e condivisibile dai cittadini. Un interrogativo, come detto che Coraggio Salerno continua a porsi e che si concretizza – come si legge nella nota inviata – nella richiesta di un progetto di riqualificazione complessiva del litorale, capace di restituire le spiagge alla loro natura di “bene comune”. Per il gruppo l’iniziativa sulle spiagge libere è decisiva, in quanto “racchiude alcuni dei nostri principi fondanti, come quello della partecipazione cittadina nella gestione dei beni comuni e la garanzia di diritti alla cittadinanza intera piuttosto che le cessioni per i privilegi di pochi”, afferma il portavoce Matteo Zagaria. E’ così che ieri pomeriggio, Coraggio Salerno! è sceso in piazza, impegnandosi in una fitta attività di volantinaggio, con il preciso scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema della riqualificazione. Sensibilizzare i cittadini per le spiagge libere aperte, tutelate, ma anche la garanzia e il ripristino di servizi indispensabili per i cittadini, tra cui: pulizia quotidiana delle spiagge, servizi igienici garantiti, passerelle per i portatori di handicap, oltre alla rimozione di elementi artificiali che, oltre ad impedire il naturale godimento della vista paesaggistica al comune cittadino, contribuiscono al rapido deterioramento del territorio naturale. Richieste decise, quelle proposte da Coraggio Salerno!, nelle scelte riguardanti l’uso dei beni comuni. Un’opera di riqualificazione consistente, che vede coinvolte numerose spiagge del territorio salernitano, a partire dalla spiaggia di Mercatello per arrivare fino alle spiagge al confine con Pontecagnano. “Tutela e condivisione, ma anche sicurezza e maggiore controllo sugli sbocchi degli scarichi, indispensabile per poter godere di acque depurate che permettano una balneazione in piena sicurezza: Accogliamo soddisfatti le dichiarazioni del sindaco Napoli che, con le sue parole, si dimostra in linea con le nostre proposte. Ma ora quindi dovrà far seguire le parole ai fatti – afferma Zagaria- coinvolgendo la cittadinanza nella progettazione di spiagge libere accessibili e con servizi, dando risposta alle nostre richieste regolarmente protocollate”. Dunque le richieste avanzate da Coraggio Salerno! hanno lo scopo di porre, il cittadino al centro della scena, affinché possa diventare parte attiva del progetto di riqualificazione delle spiagge salernitane, qui intese non più come “proprietà di pochi”, ma come bene a servizio di tutti. Da qui, l’invito di Matteo Zagaria, diretto ai cittadini ‘ad accompagnarci nell’elaborazione di un nuovo modello di città, veramente inclusivo e che guardi al futuro e che, anche nel piccolo, permetta a tutti di poter accedere a una spiaggia libera e pulita’.

