Materassi usurati e sporchi alla Quiete di Pellezzano

Abbiamo ricevuto una foto scattata da un parente di un ricoverato nella nota clinica La Quiete di Pellezzano, che illustra le pessime condizioni del materasso su cui ha passato la degenza di alcuni giorni il congiunto. La foto sarebbe stata scattata il 26 luglio, giorno in cui il familiare della persona avrebbe deciso di riprendere in custodia il degente lamentando l’accaduto. Questo giornale si è sempre battuto per il rispetto dei diritti del malato, per cui ritiene doveroso dare spazio ad una risposta della clinica interessata dall’episodio, che senz’altro saprà chiarire l’accaduto su quanto segnalatoci dai nostri lettori. La Quiete è una delle più antiche e stimate strutture per la degenza e cura dei disabili per malattie neuro-psichiatriche, per cui è interesse di tutti la certezza di una adeguata corrispondenza tra la fama acquisita e l’effettiva qualità dei servizi resi. Va detto che la persona autrice della foto ci ha rilasciato dichiarazione firmata sulla paternità dello scatto e la data del medesimo.

