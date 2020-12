Massimo Cariello può accedere ai social per aggiornare lo stato

di Pina Ferro

L’ex primo cittadino di Eboli Massimo Cariello può avere accesso alle pagine personali dei suoi social solo per aggiornarne lo stato. A chiedere, al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno Alfonso Scermino, l’accesso alla pagina social dell’indagato, era stato il difensore Costantino Cardiello. Una richiesta che è stata autorizzata. L’accesso ai social, come si legge nella richiesta presentata al Gip è finalizzata solamente all’aggiornamento dello “stato” rimuovendo tutte le notizie che ritraggono Cariello nella carica di sindaco.

