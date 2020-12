“Massimo Cariello potrebbe ancora condizionare la macchina comunale”

di Pina Ferro

Massimo Cariello resta ai domiciliari. Rigettata l’istanza presentata dagli avvocati Costantino Cardiello e Cecchino Cacciatore.Secondo il giudice, Cariello “avrebbe ancora l’abilità di condizionare la macchina comunale” nonostante la presenza di un commissario di tutto rispetto come De Iesu. Gli avvocati si appelleranno all’ordinanza, tenendo anche conto che il 18 gennaio inizierà il processo. Per il sindaco Cariello il giudice per le udienze preliminari ha disposto il giudizio immediato. Il primo cittadino è stato ristretto ai domiciliari lo scorso 9 ottobre con l’accusa di con l’accusa di corruzione e abuso d’ufficio. Oltre al primo cittadino, rieletto lo scorso 22 settembre con l’80% dei voti, risultano indagati quattro funzionari del Comune di Eboli e Cava de’ Tirreni nei confronti dei quali è scattata l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per dodici mesi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia