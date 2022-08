Martusciello piace: nuovi ingressi in FI

di Erika Noschese

Sembra già risultare vincente la scelta del Cav Silvio Berlusconi di commissariare Forza Italia in Campania e affidare il partito all’europarlamentare Fulvio Martusciello. A poche ore dalla nomina, infatti, sembrano aumentare le adesioni in casa degli azzurri. È il caso del senatore Vincenzo Carbone che ha lasciato Italia viva per fare ritorno in Forza Italia. “C’è una casa dei moderati in Italia e si chiama Forza Italia. E’ proprio per difendere le sue ragioni che senza chiedere nulla scelgo di stare con Silvio Berlusconi”, afferma Carbone. “La scelta di Carbone è quella dei tanti moderati che in Campania e nel paese capiscono che queste, sono le elezioni più importanti della storia repubblicana, e scelgono la parte dei popolari”, commenta Fulvio Martusciello commissario regionale di Forza Italia. “Bentornato al senatore Vincenzo Carbone nella famiglia politica di Forza Italia. Siamo felici di riaccogliere tra noi un politico appassionato della sua terra, della Campania e di tutto il Mezzogiorno, per il cui rilancio ha investito con grande impegno la sua attività legislativa. Insieme siamo più forti, pronti ad affrontare le prossime sfide”, dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. Quella del senatore non è l’unica adesione: in casa dei forzisti ha fatto il suo ingresso ufficiale anche Martina D’Alessio 1418 voti alle ultime elezioni comunali di Napoli. “C’è un unico partito di centro in Italia e si chiama Forza Italia. Ritorno a casa mia, finalmente con un gruppo di amici con i quali ricostruiremo e valorizzeremo i rapporti con i terrritori, per continuare a dar voce e rappresentare i più deboli. Ritorno a casa mia finalmente con un’unica leadership seria e concreta”, dice la D’Alessio. “Martina è una delle migliori espressioni dell’impegno civico. La sua performance elettorale da sola, dimostra quanto sia riconosciuta in città. Forza italia, con il suo ingresso nella direzione cittadina, si rafforza e da voce a territori dove radicherà maggiormente la sua presenza”, aggiunge Martusciello.

