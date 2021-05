Martusciello: “La nostra sarà una coalizione seria, con espressioni civiche”

“La coalizione di centrodestra per le elezioni comunali di Napoli sarà improntata alla massima serietà, con liste civiche, espressione di vero civismo. Non ci saranno assolutamente liste civiche, tipo “azzurri per Napoli” o ”forza Napoli” oppure “Carecatiralabomba” per Napoli. Nessuno prenderà in giro gli elettori. I napoletani vogliono serietà'”. Lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore regionale vicario di Forza Italia Campania in merito alle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno anche il capoluogo di regione, il più attenzionato dei comuni campani chiamati al voto per il rinnovo delle cariche comunali.

