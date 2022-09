Marotta (Noi Moderati): “Convincere indecisi presentando loro programmi concreti”

Sono Pino Bicchielli e Massimiliano Marotta i candidati di spicco della lista Noi Moderati, componente fondamentale della coalizione di centrodestra che promette grandi sorprese in occasione del prossimo 25 settembre. Bicchielli, candidato del centrodestra per il collegio uninominale di Salerno ha acceso i riflettori sul tema della sanità, ribadendo la necessità di intervenire per scongiurare altri danni. La pandemia, infatti, ha mostrato le falle di un sistema sanitario particolarmente carente e, ha aggiunto il candidato della lista Noi Moderati “il tema della sanità è un tema non di questa campagna elettorale ma di vita, lo abbiamo visto con la pandemia e sicuramente in questi ultimi tempi, prima della pandemia, era stato troppo abbandonato. Lancio un appello al rispetto dei medici e di tutti gli operatori della sanità; nei giorni scorsi abbiamo ancora tenuto il test per gli studenti di medicina, è una vergogna: gli studenti si devono formare perché questo Paese ha bisogno di medici, per comprare gli strumenti bastano cinque minuti, per formare un medico cinque anni e non possiamo scherzare su questo – ha aggiunto Bicchielli – L’impegno nostro è quello di una sanità giusta, realmente al servizio dei cittadini, noi non possiamo più permetterci una pandemia come quella che abbiamo passato di recente”.

Con le idee chiare anche Massimiliano Marotta che si pone come obiettivo principale quello di recuperare gli indecisi: “La sollecitazione nostra verso il corpo elettorale volge a far capire che nell’ottica di un equilibrio forte, tutto a vantaggio di questa coalizione, sarebbe necessario fortificare la componente moderata, sia sotto il profilo nazionale che territoriale. È fondamentale che vi sia una componente moderata forte all’interno della coalizione – ha infatti dichiarato il candidato del collegio plurinominale di Salerno – Sicuramente, dobbiamo recuperare gli indecisi e il voto va recuperato attraverso l’indicazione di un programma chiaro, relativo a punti legati a momenti fondamentali della vita del cittadino; gli indecisi vanno sollecitati attraverso un richiamo sulle tematiche sui quali siamo chiamati ad intervenire, dunque fisco, giustizia, politiche sociali e del lavoro”.

