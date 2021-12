Maria Pia Garofalo illumina Torchiara

di Giuseppe Ianni

Ancora una serata indimenticabile dove la grande musica ed il bel canto hanno introdotto magnificamente il clima natalizio. Protagonista della radiosa serata il giovane soprano Maria Pia Garofalo che, con la sua meravigliosa voce ha deliziato i tanti appassionati del canto lirico. Cosi a Torchiara continua con successo l’attività concertistica “Solstizio d’Inverno” ancora con una serata memorabile, ricca di virtuosismi di giovani promesse. In un programma molto impegnativo si sono esibiti il soprano Maria Pia Garofalo, la pianista Stefania De Santi ed i giovani cornisti Giovanni Mainenti, Mattia Abate, Fabrizio Cirillo e Giuseppe D’Alessandro. Fra i sostenuti applausi degli spettatori, il salone della musica dello storico palazzo De Concilis, ha regalato un’atmosfera di grande consenso dove la Garofalo ha dato prove con un programma impegnativo per la sua età, mettendo in luce una sorprendente estensione vocale, ricca di armoniosi registri timbrici. Gli applausi lunghi e ripetuti sulle varie arie si sono accentuati nella seconda parte su “Vissi d’Arte” e “Casta Diva”, dove il soprano ha manifestato le sue eccellenti doti canore. Non c’è che dire una serata emozionante, dove la pianista Stefania De Santi, applaudita concertista, ha avuto modo di estrinsecare i suoi virtuosismi, accompagnando sia il promettente quartetto di cornisti che il soprano, insieme riscuotendo calorosi consensi. La serata si è sviluppata su un programma misto tra strumentisti, pianoforte e voce, così articolata: Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” Mascagni, “Tacea la Notte placida” da Il Trovatore Verdi, Concerto N. 4 K 495 1°tempo Mozart, “ Il bel sogno di Doretta” da La Rondine Puccini, Op. 8 – 1° Tempo Franz Strauss, “Vissi d’Arte” da Tosca Puccini, Concerto N. 1 Op.11 3° Tempo Strauss, “Casta Diva” da Norma Bellini ed in chiusura Arie Natalizie. Il giovane soprano Maria Pia Garofano si è laureata con il massimo dei voti al Conservatorio “Martucci” di Salerno, si perfeziona con il baritono Rolando Panerai e il Maestro Vincent Scalera dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Con i suoi 300 concerti in Italia e’ stata definita dalla critica il soprano dalla tripla vocalità. Si è distinta anche all’ estero con la vittoria del concorso Rumeno “Emil Rotundu” e nel 2017 vince il Concorso Lirico Internazionale “Umberto Giordano” ad oggi vanta il primato in dieci Premi Lirici internazionali in Italia ed all’estero. La Garofalo debutta a 15 anni nel ruolo di Lola nella “Cavalleria Rusticana” di Mascagni e successivamente in più ruoli tra cui: Adina nell’ Elisir d’amore di Donizetti, Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart, Violetta nella Traviata di Giuseppe Verdi, Mimì nella Boheme di Puccini. La serata è stata condotta dalla graziosa Elena Giovanna Foccillo, introducendo magnificamente gli artisti con i loro curriculum ed i programmi eseguiti. A conclusione della vibrante serata, significativo l’intervento del sindaco di Torchiara avvocato Massimo Farro, che ha voluto congratularsi con gli artisti manifestando l’impegno sempre più concreto per la prossima rassegna musicale “Solstizio d’Inverno”. Nel concludere la prestigiosa serata l’assessore alla cultura Gennaro Guida afferma- Il nostro palazzo Baronale di Torchiara si sta rivelando un palcoscenico per la grande musica e fucina di tanti giovani e questa sera i nostri impegni sono stati ripagati da tanta bravura e dai vostri applausi.

